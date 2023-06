Scandale au parlement wallon: certains voyages échappent encore au nouveau règlement, pointe le PTB

Malgré tout, certaines missions échappent encore au contrôle de l’assemblée, a dénoncé, jeudi, le chef de groupe du PTB au parlement wallon, Germain Mugemangango.

Jeudi matin, le Bureau du parlement, dont l’opposition fait désormais partie, s’est penché sur différents voyages. Il a ainsi marqué son accord sur la participation de deux parlementaires et d’un fonctionnaire du greffe à la réunion de la commission ’Transports et Communications’ du Conseil parlementaire interrégional du 23 juin à Nancy (France). La participation de cinq parlementaires et d’un fonctionnaire du greffe à la 69e séance plénière du Conseil parlementaire interrégional le 30 juin à Mayence (Allemagne) a également été approuvée.