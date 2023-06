Chantilly : Un Week-end Enchanteur au Cœur de l'Oise

La flânerie continue dans les jardins du Domaine, ponctuée par un arrêt gourmand aux Goûters Champêtres. Entre dégustation de crème Chantilly et spectacle équestre éblouissant aux Grandes Ecuries, Chantilly se vit et se savoure.

Le voyage débute au Domaine de Chantilly, où l'exposition "Cabinet des Leurres" de Sabine Pigalle offre un captivant voyage entre peinture et photographie. Après cette pause culturelle, dérivons vers le musée Condé, un endroit éblouissant par sa riche collection de livres et son impressionnante table de Pâques.

Pour clôturer la journée, profitons du havre de tranquillité qu’est la Maison et l’Atelier, une chambre d'hôte débordante de charme et de confort.

Échappée à Senlis

Le deuxième et dernier jour de ce week-end, mettons le cap vers la charmante ville de Senlis. Ruelles pavées, remparts historiques et cathédrale majestueuse, Senlis se révèle le lieu idéal pour une ultime flânerie. L'Oise, terre d'escapade et de ressourcement, n'attend plus que vous !