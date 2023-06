Attaque au couteau à Annecy: la procureure affirme qu’il n’y a «aucun mobile terroriste apparent»

«L’enquête permettra de préciser à la fois le parcours, le profil de cet assaillant et naturellement toute la lumière devra être faite. Mais aujourd’hui, c’est le temps de l’émotion, et nous sommes ici avec le ministre de l’Intérieur aux côtés des habitants d’Annecy pour exprimer tout le soutien et toute la solidarité de la nation», a déclaré la Première ministre à la presse devant la préfecture de Haute-Savoie, à quelques centaines de mètres du lieu de l’agression.

L’auteur de l’attaque au couteau d’Annecy «n’est connu d’aucun service de renseignement» et n’a pas «d’antécédent psychiatrique identifié», a annoncé Elisabeth Borne.

La France «a pris contact avec tous les services judiciaires et des services de renseignement des autres pays en Europe et au-delà, et ce monsieur n’a pas d’antécédents judiciaires, n’est connu d’aucun service de renseignement et on n’a pas identifié d’antécédents psychiatriques», a déclaré la cheffe du gouvernement. L’homme est «un Syrien, qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans et qui a demandé l’asile en France», a-t-elle confirmé.

Six personnes dont quatre enfants de 22 à 36 mois, trois d’entre elles étant entre la vie et la mort, ont été blessées jeudi matin dans un parc proche du lac d’Annecy par un homme de nationalité syrienne armé d’un couteau.

Voilà ce que l’on sait sur cette attaque, dont l’éventuel caractère terroriste est toujours en cours d’évaluation.

Que s’est-il passé ?

Peu après 09h30 aux abords du jardin de l’Europe, un parc très fréquenté situé sur les rives du lac d’Annecy, un homme vêtu d’un short noir, un foulard bleu noué sur la tête, a agressé au couteau un groupe d’enfants âgés de 22 mois à trois ans sur une aire de jeu.

Selon différents témoignages, l’homme a tenté de s’enfuir de l’aire de jeu et a attaqué une personne âgée, avant d’être rapidement interpellé par des policiers, qui ont ouvert le feu.

La police a mis quatre minutes pour interpeller l’auteur de l’attaque. Selon une source policière, un premier appel a été reçu par la salle de commandement d’Annecy à 09h41 et il a été interpellé à 09h45.

L’auteur présumé

L’auteur présumé est un homme né en 1991 de nationalité syrienne, Abdalmasih H., qui a vécu pendant dix ans en Suède, où il a obtenu le statut de réfugié.

Selon une source policière, il a été marié à une Suédoise et a eu un enfant de trois ans avec elle.

Il a introduit sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 novembre 2022. Comme il avait obtenu le statut de réfugié en Suède, sa demande a été refusée.

Abdalmasih H. portait une croix chrétienne quand il a été interpellé. Dans sa demande à l’Ofpra, il se présentait comme un «chrétien de Syrie», selon une source policière.

Du point de vue du droit de l’Union européenne, l’homme était en situation régulière. Il était aussi inconnu des fichiers de police.

L’enquête

Six personnes, dont quatre enfants, ont été blessées. Le pronostic vital est engagé pour deux des enfants et un adulte, selon une source proche du dossier.

Parmi les blessés figurent un jeune Allemand et un jeune Britannique ainsi qu’un homme de 78 ans, légèrement touché.

Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie et les abords du parc ont été bouclés par un important dispositif policier alors que l’attaque a semé l’effroi dans cette ville d’eau habituellement très calme.