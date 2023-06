«Guex Machina»: l’incroyable transformation physique de Seth Gueko par le coach Rob Transformer! (vidéos)

Avec plus de 13 projets à son actif et des centaines de collaborations, Seth Gueko n’est plus à présenter… et n’a surtout plus rien à prouver. Sauf à lui-même ! Véritable aficionado de sport, le « Barlou en chef » est un monstre de la nature avec son physique hypermusclé et tatoué de A à Z. Le 4 juin dernier, le rappeur a dévoilé « Guex Machina », un documentaire retraçant sa transformation pour le moins incroyable. On y retrouve également le jeune Kanoé, considéré comme le « fils spirituel » de Seth Guex.

Durant un mois, à Marbella en Espagne, le rappeur a suivi une diète stricte et un entraînement sportif intensif. « Bourreau et docteur », le coach Rob Transformer est à l’initiative de ses entraînements mais aussi de ses repas, puisque son approche de travail s’articule autour de 3 axes : sport, alimentation et mindset.

Le but de cette transformation digne d'une préparation d'acteur hollywoodienne ? Seth Gueko s'est astreint à une hygiène de vie irréprochable en vue du shooting photo pour sa collection de vêtement sport : Barlou Athletics Team.

Ce n’est pas la première fois que Rob Transformer coache des stars. Après une expérience avec le producteur Tefa en 2009, et alors qu’il était l’assistant du rédacteur en chef de la version française du magazine The Source, un nouveau monde s’est ouvert à Rob. Il devient le premier coach de Fitness Park et, plus qu’un coach, un véritable précurseur. Dès lors, les célébrités se pressent autour de l’athlète. On ne compte plus le nombre de VIP qu’il a transformé : Axel Tony, Malik Benthala, Jeff Panacloc, Stomy Bugsy, Astrid Nelsia, Adil Rami…