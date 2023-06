«Top Chef»: pourquoi Danny Khezzar, finaliste malheureux face à Hugo Riboulet, va-t-il toucher 5000 euros?

Lire aussi «Top Chef 2023», les pépites de Twitter (la finale): le dernier bal des sosies, en mode dessins animés

« C’est pas mal d’investissement de faire ‘Top Chef’, et c’est pour que l’autre ne reparte pas sans rien non plus », a révélé Hugo au Huffington Post. « Je lui donnerai des faux billets, mais ça, il ne faut pas le dire », conclut-il, en rigolant.