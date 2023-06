Jérôme Haubruge démissionne du conseil communal de Gembloux: Ingrid Van de Water a prêté serment

Mercredi soir était le dernier conseil communal pour le libéral Jérôme Haubruge à Gembloux. Le conseiller a décidé de démissionner de son poste pour des raisons professionnelles et personnelles. Son métier d’agriculteur l’empêche de s’investir pleinement dans la politique communale. Le Sauvenièrois avait déjà, pour les mêmes raisons, cédé son mandat de conseiller provincial en 2020. Il souhaite désormais consacrer plus de temps à son métier et à sa famille.

Celui qui avait été échevin entre 2012 et 2018 avait récolté 874 voix aux dernières élections communales : le meilleur score de la liste MR. Le reverra-t-on sur les listes d’ici les prochaines échéances ? La porte n’est visiblement pas fermée.