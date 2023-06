Après s’être déjà évadé de la prison de Saint-Gilles, le braqueur bruxellois Ibrahim Akhlal s’évade cette fois de la prison de Conakry: «Il a corrompu toute la chaîne de commandement sanitaire et pénitentiaire»!

Après s’être déjà évadé de la prison de Saint-Gilles en mars 2020, le braqueur bruxellois Ibrahim Akhlal, 27 ans, vient tout juste de s’évader ce lundi 5 juin 2023 de la prison de Conakry, en Guinée. Selon les médias locaux, le multirécidiviste aurait acheté sa liberté en corrompant « toute la chaîne de commandement sanitaire et pénitentiaire de la maison centrale de Conakry » ! « Douleur dentaire » Le ministre guinéen de la Justice Alphonse Charles Wright a d’ailleurs décidé de suspendre « pour manquements graves à leurs obligations professionnelles » et de poursuivre « pour des faits présumés de complicité d’évasion » six membres du personnel de la prison de Conakry dont son régisseur, son médecin-chef, un infirmier d’État, un agent pénitentiaire, etc.

« Des éléments factuels ont établi que ce monsieur à l’intérieur de la prison n’était même pas dans sa cellule. C’est ce qui est écœurant et ahurissant… Dans cette prison, les détenus doivent être traités sur un même pied d’égalité. Très malheureusement, ce monsieur s’est offert le luxe d’avoir un matelas avec de l’air conditionné, un écran plat bien ficelé dans le bureau du médecin-chef de la prison. Plus grave, le médecin-chef a eu l’outrecuidance d’organiser la sortie de ce détenu en complicité flagrante avec le régisseur et plusieurs infirmiers », a expliqué le ministre guinéen de la Justice.

Le scénario de l’évasion d’Ibrahim Akhlal est en effet le suivant : le détenu a simulé une « douleur dentaire » afin d’obtenir une autorisation de sortie de la maison centrale de Conakry pour aller se faire soigner à l’hôpital et il en a profité pour se faire la malle ; ça lui aurait coûté selon certaines sources une trentaine de milliers d’euros !

« Démarches en cours » Pour rappel, Ibrahim Akhlal avait été interpellé le 17 décembre 2022 en Guinée « alors qu’il se rendait en boîte de nuit » et, cela, grâce à des informations émanant du FAST (Fugitive Active Search Team) et de la PJF (Police Judiciaire Fédérale) de Bruxelles. Il était en possession de documents administratifs guinéens, notamment un passeport qu’il avait obtenu frauduleusement. L’enquête avait mené à son inculpation « pour des faits de faux et usage de faux en écritures publiques et complicité » et à la suspension d’un haut responsable de la police pour corruption ! « Des démarches auprès de la Guinée étaient en cours pour obtenir son extradition vers la Belgique sachant qu’il n’existe pas d’accord d’extradition entre nos deux pays, c’était en bonne voie, mais cela prend du temps et il en a profité pour acheter sa liberté avec son argent », nous glisse-t-on à bonne source.