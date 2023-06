Visites, expositions, concerts… le Fort de Saint-Héribert à Wépion ouvre ses portes ce week-end

Le Fort de Saint-Héribert à Wépion, véritable patrimoine namurois, prépare de nombreuses activités pour ce week-end des 10 et 11 juin, dès 10h. Les visites du fort et les différentes expositions seront accompagnées par des concerts à 15h30 : « SaxAko » le samedi et « Trio confinés » le dimanche.

Cet été, le fort sera également ouvert les week-ends du 8 et 9 juillet, 12 et 13 août et 9 et 10 septembre.