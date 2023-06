Fin du chantier à l’Octroi de Bray: la N90 sera fermée une partie du week-end

Du vendredi 9 juin (à partir de 20h) au dimanche 11 juin (vers 8h), la N90 sera fermée à la circulation entre le carrefour formé par la nationale avec la rue des Combattants et le giratoire situé au carrefour formé avec la N563/chaussée d’Estinnes et la chaussée Romaine.

Les usagers circulant sur la N90 entre Mons et Binche seront invités à suivre la déviation via la N40 et la N55.

Les usagers circulant sur la N90 et souhaitant rejoindre la N27, et vice-versa, devront emprunter la déviation via la N55, les rues de la Moussière, de Trivières, de la Croisette, de Bray, et la rue des Combattants.