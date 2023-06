Le jardin d’Antoine accueillera les habitants de Bomel

Avec le soutien de la Ville de Namur dans le cadre de l’édition 2021 du budget participatif, l’ASBL Empreintes a transformé le jardin Saint-Antoine en un lieu de convivialité, d’animation, de jeux, d’expérimentation et d’expression culturelle et artistique. Son but est de reconnecter les Namurois à la nature et aux autres.

L’ASBL invite les Namurois à le découvrir lors de son inauguration, ce vendredi 9 juin dès 11h. Plusieurs zones thématiques y ont été aménagées en collaboration avec différents partenaires et habitants du quartier de Bomel. La visite des lieux se déroulera à 11h30, avant le discours de l’échevine de la Transition écologique Charlotte Mouget.