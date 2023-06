Jacqueline, une septuagénaire, se fait voler son sac en pleine rue à Florennes: «Ma grand-mère est choquée par ce qui lui est arrivé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nicolas, un jeune Florennois, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver des indices concernant l’agression dont sa grand-mère a été victime mercredi après-midi.

« Elle descendait de la rue de la Chapelle et a emprunté la ruelle pour rejoindre le Match », explique-t-il. « C’était vers 14h. Elle est passée devant des jeunes qui étaient dans la rue, elle a continué à marcher. Ils sont arrivés et lui ont volé son sac à main. Elle leur a dit de prendre les sous et de lui rendre ses affaires, mais ils sont partis », raconte Nicolas.