L’atelier de boulangerie-pâtisserie de Christophe, à Gouy-lez-Piéton, commercialise ses délices sucrés et salés sur les marchés de la région et du Brabant wallon

Depuis près de 20 ans, Christophe Schlaboski distribue ses délices sucrés et salés aussi (des quiches et lasagnes…) sur les marchés de la région et du Brabant wallon. Si, au départ, le Pont-à-Cellois commercialisait les produits d’une boulangerie bien connue de Ressaix, il met depuis 2013 la main à la pâte : « C’est à cette époque que nous avons commencé à fabriquer nos propres produits ».