Cécile de France («Abysses»): «J’invite chacun à ouvrir son esprit»

Pensez-vous qu’on puisse encore sauver la planète ?

Chaque jour qui vient, on peut toujours faire quelque chose. Les gouvernements doivent simplement cesser de repousser des décisions difficiles pour eux parce qu’elles ne sont pas dans leur propre intérêt.

Dans la série, vous incarnez une chercheuse dans un hôpital. Qu’avez-vous appris avec ce rôle ?

Ça m’a permis de mieux me renseigner sur les dommages qu’on fait subir aux océans, qu’on prend pour des décharges à ciel ouvert. La première maltraitance, c’est la surpêche, alors qu’il faudrait aller vers une pêche durable pour laisser les stocks se réapprovisionner. Après, il y a évidemment les pollutions et le réchauffement climatique, qui provoque la fonte des glaces et la montée des eaux, la mort massive des coraux, etc.

Vous êtes belge, vous avez vécu à Paris, vous jouez dans une série internationale… comment vous sentez-vous ?

Je me sens riche de ma culture belge. Après, c’est en France qu’on me propose les plus beaux projets, les plus beaux rôles aussi. Pouvoir vivre de sa passion, c’est merveilleux. Mais, au fond de moi, je me sens surtout citoyenne du monde.

On vous retrouve également dans « Salade grecque », la série de Prime Video qui fait suite à la trilogie de films entamée avec « L’auberge espagnole », qui vous a valu le César du meilleur espoir féminin en 2003.

C’est toujours un bonheur de reprendre le rôle d’Isabelle, même si je n’y fais qu’une apparition. J’ai été complètement subjuguée par cette nouvelle génération qui a une force de jeu extraordinaire. C’était super-agréable d’être un peu la tata bienveillante qui évolue autour de ces jeunes acteurs.