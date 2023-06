Des mesures de sécurité renforcées au rallye de la Haute Senne ces 17 et 18 juin après le drame du rallye du Condroz

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même si le risque zéro n’existe pas, le drame qui a fauché la vie de Margaux (16 ans) et Romain (18 ans) au rallye du Condroz-Huy en 2022 a fait réfléchir les organisateurs de sport automobile.

« Nous faisions déjà le maximum pour assurer la sécurité, mais cette année, elle sera encore plus renforcée, vu ce qui s’est passé en 2022 à Huy, même si la majeure partie des accidents arrive avec les rallyes du RACB moins regardants comme celui du Condroz que les rallyes ASAF comme le nôtre », explique Eddy Limbourg, président de course et organisateur du rallye de la Haute Senne.