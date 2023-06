Roland-Garros: disqualifiée en double pour avoir touchée une ramasseuse de balle, Miyu Kato prend sa revanche en double mixte (vidéos)

La Japonaise Miyu Kato et l’Allemand Tim Pütze se sont imposés en finale du tournoi de double mixte de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, jeudi sur la terre battue parisienne. Le duo a été jusqu’au super tie-break pour effacer la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu et le Néo-Zélandais Michael Venus, 4-6, 6-4, 10/6. La partie a duré 1 heure et 35 minutes.

La première finale de la quinzaine parisienne a couronné la Japonaise de 28 ans et l’Allemand de 35 ans, qui n’avaient pas encore goûté à la victoire finale dans un tournoi du Grand Chelem. Ceux-ci ont su renverser la vapeur après avoir concédé le premier set malgré un break initial, 6-4. Kato et Pütz ont été patients dans la deuxième manche, breakant plus tard et servant pour conclure, 6-4. Dans le tie-break, la paire nippo-allemande a pris le large avec cinq points consécutifs à partir de 3/3, pour finalement s’imposer 10/6.