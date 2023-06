«Diablo IV» fait son grand retour des méandres de l’Enfer!

La bataille entre les anges et les démons continue sans relâche, tout en menaçant le Sanctuaire. Revenant tout droit des abysses, la démone Lilith, mère des Nephalems, a mis fin à son exil et annonce, par la même occasion, le début d’une nouvelle ère de terreur.

En outre, le système de création des personnages est très poussé et permet d’innombrables combinaisons.

Lors de votre expédition en terres profanées, vous retrouverez également les traditionnels arbres de talents, ainsi que la pléthore d’équipements allant de la qualité basique à la qualité légendaire. Attention cependant à ne pas utiliser le système novateur des Aspects à tort et à travers sous peine de vous en mordre les doigts quand vous gagnerez en niveau.

L’interface reste à la fois sobre et familière pour mettre en avant un gameplay toujours aussi dynamique. - Blizzard Entertainment

Et lorsque vous atteindrez le niveau 50, le plateau de Parangon vous offrira de nouvelles options afin de parfaire les performances de votre héros.

Ne partez pas seul au casse-pipe !

Dans cet opus, vous aurez donc l’occasion d’explorer le Sanctuaire, qui n’est autre qu’un vaste monde ouvert corrompu par de vils démons. Contrairement à « Diablo III », vous croiserez désormais d’autres joueurs qui accomplissement ce douloureux périple… libre à vous de mener à bien votre quête en solitaire, ou bien en compagnie d’autres aventuriers. Il est cependant plus avantageux au niveau de l’expérience de réaliser cette histoire entre amis ou du moins en groupe, car plus vous êtes de fous et plus vous engrangerez de l’xp (et plus vite vous atteindrez le niveau maximum).

Au cœur de cet immense univers, vous découvrirez de terrifiants boss mondiaux, plus de 120 donjons remplis de démons, des bastions à libérer du mal, ainsi que des zones jcj pour affronter d’autres comparses.

Unissez vos forces afin de vaincre de redoutables boss. - Blizzard Entertainment

Une volonté d’être accessible à tous les valeureux combattants

Les équipes de Blizzard ont travaillé sur les paramètres d’accessibilité afin d’offrir la possibilité à tout le monde de profiter de leur titre, et ce malgré certaines difficultés liées aux situations de handicap. Vous pourrez adapter le jeu grâce à plus d’une cinquantaine de paramètres ayant pour but d’accompagner plus facilement le joueur en difficulté. Parmi ces moyens mis en place, il y a notamment l’aide à la lecture, à l’écriture, à la vision, mais également à la dextérité.

Paradis ou Enfer pour les yeux ?

La direction artistique de « Diablo IV » poursuit dans la lignée des précédents opus en dépeignant avec talent un monde sombre et lugubre. Lors de cette nouvelle aventure, vous plongerez en plein cœur du mal… et les décors autant que les ennemis vous feront vivre un véritable cauchemar tout en ayant les yeux ouverts, et ce, grâce au travail remarquable des développeurs. D’autant plus, que cet épisode est encore plus agréable à la rétine au vu des graphismes améliorés.

Prenez le temps, entre deux combats de contempler les décors qui en valent la peine. - Blizzard Entertainment

Faut-il signer le pacte contre le Diable ?

L’arrivée de « Diablo IV » sur les consoles de dernière génération et sur PC était attendue depuis des années et devrait sans aucun doute satisfaire les fanatiques de la licence.

Ce quatrième opus parvient en effet à proposer une nouvelle approche qui ne dénature cependant pas son essence démoniaque originelle. La communauté retrouvera globalement tout ce qu’elle appréciait par le passé, avec la possibilité de jouer plus facilement en communion contre les forces du mal.

Aventurez-vous donc dans le vaste Sanctuaire afin de pourfendre les êtres maléfiques qui s’y trouvent et ainsi espérer retrouver un semblant de havre de paix. Que vous soyez novice ou érudit dans ce domaine, seul ou avec des compagnons de route, vous pourrez explorer ces sombres contrées moyennant la « modique » somme de 69,99 euros pour sa version normale… ou bien plus encore si vous optez pour les éditions Deluxe et Ultimate.

Lilith et ses sbires démoniaques ne vous laisseront aucun répit lors de cette plongée en plein cauchemar. - Blizzard Entertainment

De plus, cette lutte sans relâche perdurera dans le temps. Blizzard a d’ores et déjà annoncé qu’il y aurait un suivi sur le long terme avec la sortie de mises à jour et de DLC.