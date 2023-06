Le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon appelle le fédéral à respecter ses engagements pour le financement des pensions

« Les informations transmises par le SFP semblent contredire les engagements pris sur base de la loi du 30 mars 2018 » qui garantit le financement des pensions des agents statutaires locaux et incite des employeurs du secteur public à offrir une pension du deuxième pilier à leurs membres du personnel contractuels. Les pouvoirs locaux qui y souscrivent doivent en effet bénéficier d’une déduction de leur charge de pension de 50 % du coût supporté pour la mise en place de ce complément de pension, a expliqué le ministre.

Selon ce dernier, le courrier du Service fédéral des pensions informe les pouvoirs locaux responsabilisés qu’à partir de 2023, il ne disposera plus des moyens nécessaires pour octroyer le montant complet de ces déductions, qui seraient dès lors limitées à 18 % cette année et à 11 % l’année prochaine au lieu des 50 % actuels.

« Une tuile de trop pour des finances communales déjà en péril », a de son côté estimé le président des Engagés, Maxime Prévot. « Pour presque la moitié des communes belges, le coût des pensions va augmenter de 105 millions d’euros. Il faut tout faire pour éviter que les communes, échelon le plus proche de notre démocratie et premiers investisseurs publics de notre pays, ne voient leur déficit exploser davantage encore, ce qui entraînerait en chaine des licenciements massifs et la fermeture de services (crèches, piscines, hôpitaux…) vitaux pour le fonctionnement de notre pays », a-t-il indiqué.