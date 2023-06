«C’est la vie»: quand Josiane Balasko devient sage-femme

Ce lundi soir, la Une propose la comédie de Julien Rambaldi avec Josiane Balasko, Alice Pol, Nicolas Maury et Léa Drucker.

Donner la vie est souvent décrit comme le plus grand moment de la vie d’une femme. Mais quand il s’agit de se rendre à la maternité pour vivre les heures les plus douloureuses et stressantes de son existence, c’est un peu une autre histoire.

C’est un peu ce que vont connaître dans « C’est la vie » cinq futures mamans qui ont l’idée saugrenue d’accoucher au même moment dans le même hôpital parisien, alors que Dominique, l’expérimentée sage-femme jouée par Josiane Balasko, s’apprête à prendre sa retraite. On peut regretter que, malheureusement, cette comédie de Julien Rambaldi, réalisateur des plus inspirés « Bienvenue à Marly-Gomont » et « Les femmes du square », se contente ici d’aligner les clichés sur ce moment si particulier, comme avec la femme d’affaires qui continue à bosser sur la table d’accouchement.