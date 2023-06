Province de Luxembourg : faites un voyage époustouflant à travers tout le continent durant les vacances d’été à Europa-Park

Avec plus de 100 attractions et spectacles, dont 13 grands huit, avec une architecture et une cuisine représentative de chaque pays, Europa-Park est la destination idéale pour toute la famille. Rulantica, univers aquatique unique en son genre, qui se trouve juste à proximité, offre en toute saison de fantastiques plaisirs aquatiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec le Camp Resort, six hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur complètent parfaitement le séjour à Europa-Park Resort.

Pendant la saison estivale, le calendrier d'Europa-Park Resort est rempli d'événements exceptionnels. Lors de la « Soirée estivale », le 15 juillet 2023, les visiteurs pourront assister à des animations spéciales et à des spectacles fascinants dans le meilleur parc de loisirs au monde. Presque toutes les attractions seront ouvertes ce jour-là jusqu'à minuit et garantiront aux visiteurs jusqu'à 15 heures de plaisir.

Pour la première fois, Rulantica laissera également ses portes ouvertes jusqu'à minuit le 12 août 2023, afin que les visiteurs puissent profiter encore plus longtemps des attractions de l’univers aquatique. Lors de la « Fête balnéaire nordique », qui se déroulera du 28 juillet au 6 août 2023, de nombreuses activités estivales et rafraîchissantes seront proposées à l'extérieur de Rulantica, autour de « Svalgurok » et de « Dynstrønd », avec un simulateur de surf pour les vrais surfeurs.

L'ambiance nordique et les spécialités scandinaves font également de la fête. « Midsommar Havn » un événement estival particulier. Du 16 au 18 et du 23 au 25 juin 2023, les visiteurs vivront l'ambiance hygge à l'état pur et pourront se laisser choyer au bord du fjord turquoise entre l'hôtel « Krønasår » et l’univers aquatique Rulantica.