The Friends Experience à Bruxelles a accueilli ses 200.000e visiteurs depuis le début de l’expo en Europe

Il était un peu plus de 11h30 ce jeudi matin, au Palais 4 de Brussels Expo, quand le code-barres des tickets de Stef et Dorothy a émis une alerte toute spéciale. Les deux trentenaires venus tout droit de Gand sont officiellement les 200.000e visiteurs de l’exposition The Friends Experience depuis dans toute l’Europe.

Lui est délégué commercial dans une imprimerie. Elle est étudiante en dernière année de médecine. L’un et l’autre ont pris spécialement un jour de congé pour pouvoir visiter dans les meilleures conditions possible l’exposition consacrée à leur série préférée.

Friends évoque pour le jeune couple les heureuses années de leur adolescence où on se réunissait religieusement en famille devant la télévision avant chaque épisode. Une époque sans internet et sans Netflix…

Un décor mythique

Visiter l’exposition The Friends Experience est l’occasion pour les deux Gantois de remonter le temps et de se remémorer des scènes et des répliques qui n’ont jamais vraiment quitté leur mémoire. Pour Stef, l’épisode inoubliable reste celui où Joey se coince la tête dans une dinde pour effrayer Chandler à l’occasion de Thanksgiving (saison 5, épisode 8) tandis que Dorothy reste marquée par l’histoire d’amour à l’eau de rose entre Rachel et Ross.

Après avoir reçu leurs badges VIP, Stef et Dorothy ont pu profiter de l’exposition escortés par Jauad, responsable des lieux pour qui la série Friends n’a plus aucun secret.

D.R.

D’emblée, ces invités particuliers sont impressionnés par les décors qui ont été reconstitués dans les moindres détails comme le célèbre cadre photo jaune accroché derrière la porte de l’appartement de Rachel et Monica ou l’emblématique canapé orange installé au centre du Central Perk.

Rejouer les scènes

Les deux accros de la série s’amusent à deviner quelle scène a été jouée dans quel décor. Rapidement, les répliquent fusent et avec elles autant d’éclats de rire d’autant que leurs téléphones portables ne perdent pas une miette de leur visite avec un nombre impressionnant de selfies qu’il faudra ensuite trier.

Impossible de ne pas rejouer la scène du déménagement face au canapé de Ross, coincé dans la cage d’escalier, ou de s’offrir une partie de baby-foot dans l’appartement des garçons.

D.R.

Une heure plus tard, c’est les bras chargés de cadeaux et la tête pleine de souvenirs que les deux visiteurs ont quitté les lieux bien que l’idée de revenir une deuxième fois avec leurs copains de classe leur trotte déjà dans la tête.