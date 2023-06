La terrible descente aux enfers de ce gagnant après avoir remporté près de 6 millions d’euros: «C'est difficile de croire qu'il était millionnaire»

Pete a remporté 5,9 millions d’euros à la loterie en 2005, alors qu’il était âgé de 52 ans. C'était l'un des plus gros gains de loterie jamais remportés en Grande-Bretagne, et Pete a déclaré que gagner une telle somme d'argent était "comme un rêve". "J'étais sorti samedi soir, donc au moment où je suis rentré à la maison, il était tard et j'ai oublié de vérifier mes numéros », raconte-t-il à Plymouth Live. "Ce n'est que dimanche matin que je me suis souvenu de prendre mon billet et de vérifier les numéros. »

Pendant un certain temps, l'argent a eu un impact positif et en tête de la liste d’achats de Pete cette semaine-là se trouvaient un bateau de pêche et du nouveau matériel, afin qu'il puisse continuer à profiter de son passe-temps favori. Il a toutefois précisé que sa priorité serait d'assurer l'avenir de ses deux enfants, Gemma et Roy, qui avaient alors 11 ans.

Ensuite, l’argent a commencé à manquer. Ses amis ont affirmé qu'il avait perdu son argent dans une série d'investissements infructueux. « Maintenant, il n'a plus rien et il doit même de l'argent », a déclaré l’un d’eux en 2008. "C'est difficile de croire qu'il était millionnaire." Selon le Sun, Pete vit et travaille comme gardien à l'hôtel économique tout en empochant environ 100 euros par semaine en allocation pour personnes handicapées et en allocation de mobilité et en conduisant une Vauxhall Astra.