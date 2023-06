D1A | L’AS Eupen met sous contrat le jeune Corneille Ngangala

Le contrat entre les Pandas et Corneille Ngangala prendra effet le 1er juillet 2023 et se terminera le 30 juin 2025.

Corneille Ngangala est né le 29 octobre 2004 et est un véritable enfant du club. Dès l’âge de 7 ans, il a joué pour les U8 de la KAS Eupen et est resté titulaire et compétiteur performant des Panda Youngsters dans toutes les catégories d’âge jusqu’aux U21.