Les pays de l’Union Européenne doivent relever le défi de l’immigration «ensemble», affirme le chancelier allemand Olaf Scholz

« Tous ceux qui veulent relever les défis de la migration ne peuvent le faire qu’ensemble, dans l’Union européenne. C’est la base sur laquelle on est d’accord. Toute tentation de laisser le problème à quelqu’un d’autre ou de le pointer du doigt est vouée à l’échec », a estimé Olaf Scholz au cours d’une conférence de presse avec Mme meloni.

« Il est donc important que nous identifiions les défis et que nous fassions en même temps ce qui est nécessaire » pour les résoudre, a-t-il ajouté.

« Le vrai sujet est de défendre les frontières extérieures, lutter contre le trafic d’êtres humains, favoriser une immigration légale. Pour faire tout cela, il faut impliquer les pays de transit et d’origine » des migrants et « il faut le faire avec des investissements », a-t-elle conclu.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, environ 52.300 migrants sont arrivés en Italie entre le 1er janvier et le 7 juin, contre 21.200 pendant la même période en 2022.

« L’Italie, la Grèce et les autres pays méditerranéens affrontent un défi énorme car le nombre de personnes arrivant à leurs frontières augmente. Nous ne pouvons pas laisser seuls l’Italie et les autres pays, nous devons adopter une approche de solidarité et responsabilité », avait-il dit.