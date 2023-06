Importante pollution au chloroforme détectée au parc scientifique de Louvain-la-Neuve

Une importante pollution au chloroforme a été détectée sur le site du parc scientifique à Louvain-la-Neuve. Si la RTBF ne révèle cette information que maintenant, la pollution en elle-même a, en réalité, été détectée en… 2007. Seulement, il aura fallu plus de 16 ans au Service public de Wallonie pour présenter les conclusions de son rapport à l’inBW et l’UCLouvain, les cogestionnaires du parc scientifique ainsi qu’aux Communes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et Mont-Saint-Guibert.

Et la santé ?

Face à cette pollution détectée, il est légitime de se demander quels sont les risques pour la santé des riverains et des gens qui y travaillent. Selon le SPW, il n’y a pas de risque car l’eau polluée du parc scientifique est destinée à un usage industriel, et non à la consommation. « On a fait des analyses d’air dans le sol, dans le puits et dans les bâtiments et on a bien démontré qu’il n’y a pas de risque pour la santé humaine. Le seul risque, c’est l’utilisation de l’eau », poursuit Vincent Lebrun sur le site de la RTBF. « C’est pour ça qu’on a lancé une enquête auprès des entreprises pour vérifier que les eaux qu’on pompe ne posent pas de problème et qu’on n’envoie pas ça dans un robinet. »