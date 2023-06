Perrine et Mary ouvrent le Marpy’s dans la rue de Dampremy, à Charleroi: «Un bar en hommage à nos étoiles, parties trop tôt»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ton semble donné dans la rue de Dampremy, à Charleroi. De plus en plus d’enseignes, principalement de l’Horeca, reviennent et prennent le pari de s’y installer.

Dans la rue de Dampremy! - P. Sch.

C’est le cas de Perrine et Mary, deux amies marquées par les drames familiaux, qui ont décidé de jeter tout leur malheur dans un projet fou : ouvrir un bar en hommage à leurs proches partis trop tôt.