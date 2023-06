«Laissez-vous guider»: le Sphinx recréé dans toute sa splendeur sur France 2 Lorànt Deutsch et Stéphane Bern nous emmènent à la découverte des merveilles de l’Egypte antique dans ce numéro inédit. Morgane Prod

Par Frédéric Seront

Il faut bien l’avouer, « Laissez-vous guider », avec ses reconstitutions en images de synthèse de monuments qui ont marqué une époque, a donné un petit coup de vieux à « Secrets d’histoire ». Sans parler de la présence d’un Lorànt Deutsch parfois joyeusement cabotin, qui complète à merveille les interventions de Stéphane Bern, avec qui il forme un duo qui prend réellement le spectateur par la main en lui faisant remonter le temps. Si, d’ordinaire, l’émission s’intéresse à des époques de l’histoire française, notre tandem prend cette fois-ci le large et traverse la Méditerranée pour nous emmener dans l’Egypte antique à la découverte d’une des civilisations les plus fascinantes de tous les temps, dont les accomplissements architecturaux impressionnent toujours autant. Du delta du Nil, autour du Caire, jusqu’au nord du pays à Alexandrie, le numéro de cette semaine nous embarque dans un voyage au temps des pharaons et de leurs réalisations spectaculaires. Grâce à la 3D, le programme fait revivre des édifices comme le phare d’Alexandrie (l’une des Sept Merveilles du monde), mais permet aussi de découvrir le Sphinx restauré dans toute sa splendeur d’origine, avec ses couleurs que le temps a effacées, ainsi que… les pieds dans l’eau, en bordure d’un port dans lequel accostaient les bateaux des ouvriers qui construisaient la grande pyramide de Khéops. Et en parlant de cette pyramide, si elle est toujours bien debout, attirant ainsi les touristes du monde entier pour l’admirer, elle était encore plus belle au moment de sa naissance, en 2500 avant notre ère, avec son parement de calcaire blanc précieux qui la rendait étincelante.

Le duo mettra aussi le cap sur la nécropole de Saqqarah, à une trentaine de kilomètres du Caire, où se trouve la toute première pyramide de l’humanité, la pyramide « à degrés » du pharaon Djéser, construite en -2700. Grâce aux images de synthèse, une déconstruction de cette pyramide va permettre de comprendre le génie bâtisseur et scientifique des Egyptiens de l’Antiquité et d’expliquer comment elle a été réalisée par le célèbre architecte Imhotep. On découvrira aussi Memphis, l’ancienne capitale pharaonique, qui va ressurgir par la magie des effets spéciaux avec ses jardins du palais du pharaon et ses multiples habitations. À travers ce voyage dans le temps, ce ne sont cependant pas juste des monuments qu’on redécouvre, mais c’est toute une époque qu’on explore, avec ses pharaons, ses reines, ses dieux, ses déesses et ses rites religieux.

Le cercueil de Ramsès II La soirée sera par ailleurs entièrement consacrée à l’Egypte, puisque, après « Laissez-vous guider », Stéphane Bern nous emmènera, à 23h10, dans les secrets de l’exposition « Ramsès & l’or des Pharaons », qui se tient jusqu’au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris et qui permet de voir le cercueil de Ramsès II, prêté exceptionnellement à la France par l’Egypte. L’occasion de découvrir le destin de ce pharaon hors norme qui vécut il y a plus de 3000 ans et dont le nom évoque la grandeur de la civilisation pharaonique. En moins de deux mois, l’expo a déjà attiré plus de 450000 visiteurs !