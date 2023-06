BVI.EU lance les travaux d’un nouveau projet dans le zoning de Nivelles-Nord

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

BVI.EU est très certainement le leader dans la construction des bâtiments semi-industriels en Belgique. Ces derniers mois, leurs projets poussent partout dans le pays et notamment dans le Brabant wallon. Après Hélécine, Wavre, et Tubize, l’entreprise lance désormais un nouveau chantier au cœur du zoning Nivelles-Nord. « L’ambition c’est de répondre à la demande, excédentaire par rapport à l’offre de bâtiments semi-industriels et de bureaux dans la région de Nivelles », explique Geoffroy Dumonceau, directeur du développement chez BVI.EU.