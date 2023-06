«Planet Sex»: Cara Delevingne se masturbe pour le bien de la science Un documentaire sans langue de bois à découvrir ce mardi soir sur Tipik. Hulu

Par Frédéric Seront

Esprits pudibonds s’abstenir ! La nouvelle série docu(l) de Tipik (déjà disponible sur Auvio) n’est clairement pas à mettre sous tous les yeux. Et l’article qui suit non plus !

Dans « Planet sex », le mannequin Cara Delevingne explore sans tabou les questions de sexualité et de genre. Et pour l’occasion, elle n’hésite pas à donner de sa personne. Elle se retrouve ainsi dans un club libertin avec des filles en train de la lécher. Dans le deuxième épisode, elle met carrément la main à l’ouvrage (si l’on ose parler ainsi) en se masturbant, afin que des chercheurs puissent en étudier les effets physiologiques.

« Je sais par expérience que les femmes sont portées sur le sexe mais alors pourquoi les femmes hétéros ont-elles une vie sexuelle moins libre et épanouissante que les hommes ? » s’interroge-t-elle. « Je suis donc ici pour avoir un orgasme et en faire don à la science ! » Elle se fait aussi mesurer le « pouls vaginal » pendant qu’elle regarde un film porno. Et on en passe. Instructif, provocant et décomplexé.

« Planet Sex avec Cara Delevingne », 13 juin, 21h05, Tipik.