Le tribunal de première instance du Brabant wallon donne raison au Setca pour ses piquets de grève devant les magasins Delhaize: «La décision est de bon augure pour la suite»

La chaîne souligne toutefois que l’ordonnance interdisant les piquets devant les magasins et dépôts pour l’ensemble de la Belgique reste en vigueur jusque mi-juin.

Les syndicats et la marque au lion s’affrontent judiciairement depuis plusieurs semaines au sujet de l’usage de la procédure de la requête unilatérale par l’entreprise dans le but d’ouvrir les magasins et dépôts bloqués par des piquets de grève.