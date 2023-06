«Les p’tites Apicultrices», la marque familiale de miel made in Verviers qui ne cesse de se développer!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Faire d’une passion familiale une belle aventure professionnelle, c’est le défi qu’a relevé Mickael Mboule avec son épouse et leurs deux filles. Voici trois ans qu’ils ont lancé Les p’tites Apicultrices, une marque de miel et produits dérivés au design particulièrement léché. Une belle success story made in Verviers !