Marino venait de demander Joilyn en mariage, juste avant le terrible drame: «Maintenant, je dois préparer non pas notre mariage, mais ses funérailles»

Marino, 46 ans, et Joilyn, 38 ans, étaient ensemble depuis un an et venaient tout juste de se fiancer, lorsque la future mariée a commencé à se plaindre de douleurs abdominales. Deux semaines plus tard, la douleur était telle qu’elle a dû se rendre aux urgences. La jeune femme souffrait d’une hémorragie gastrique suite à un pontage gastrique effectué il y a de cela 15 ans.

« Le mardi 16 mai, Joilyn a eu 38 ans. Ce jour-là, nous devions aller normalement au sauna ensemble et je devais lui demander de m’épouser », raconte Marino au Nieuwsblad. Il a ainsi dû faire sa demande à l’hôpital, pensant que sa fiancée rentrerait bientôt à la maison.