Le boycott d’AB InBev aux États-Unis continue de peser

Les médias américains ont déjà fait état, à plusieurs reprises, d’importantes baisses des ventes depuis que le géant brassicole s’est associé à un influenceur transgenre pour une campagne promotionnelle.

Selon CNN, qui se base sur les données de Bump Williams, une société d’analyse du marché des boissons outre-Atlantique, les ventes de Bud Light ont baissé de 23,9 % la semaine du 20 au 27 mai, par rapport à la même semaine un an plus tôt. Cette chute des ventes était à peine moins marquée que celle enregistrée une semaine plus tôt, de 25,7 %.