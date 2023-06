Deux tiers des Belges sont d’origine belge

Un cinquième (21 %) de Belges est d’origine étrangère et un peu plus d’un sur huit (13,4 %) de non-Belges, ressort-il de données sur l’origine de la population belge, publiées jeudi par l’office national de statistique Statbel.

La répartition de la population varie fortement entre les trois Régions. La Flandre compte le plus de Belges d’origine belge (trois personnes sur quatre). La Wallonie s’inscrit dans la moyenne nationale avec deux personnes sur trois, tandis que la capitale offre le profil le plus diversifié, un Bruxellois sur quatre étant belge d’origine belge. Dans le même temps, les Belges d’origine étrangère sont proportionnellement moins nombreux en Flandre (15,8 %), qu’en Wallonie (24,4 %) et à Bruxelles (39,7 %). La capitale est aussi – toujours proportionnellement – plus riche de non-Belges (36,9 %) que ses voisines du nord et du sud (11 %).