«La ferme à l’arbre» à Liège inaugure une stèle après avoir été primée aux «EU Organic Awards»

Primée à l’« EU Organic Awards » de la Commission européenne en tant que « best organic food retrailer », « La ferme à l’arbre » à Liège a eu l’honneur ce jeudi 8 juin de recevoir la visite du cabinet du commissaire européen de l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, afin d’inaugurer une stèle représentative du prix remporté, explique l’association Nature & Progrès par voie de communiqué.

Les ‘EU Organic Awards’ de la Commission européenne comprennent huit prix dans sept catégories différentes. Ils récompensent différents acteurs de la chaîne bio qui ont développé un projet « excellent, innovant, durable et inspirant », produisant une réelle valeur ajoutée pour la filière biologique.

Un bel honneur donc pour la ferme dirigée par la famille Pâque qui a démarré à partir d’un simple petit jardin maraîcher. Aujourd’hui, « La ferme à l’arbre » c’est : 44 hectares, plus de 40 emplois et des milliers de consommateurs qui achètent des aliments produits dans le respect de l’homme et de l’environnement.