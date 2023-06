Un homme connu de la justice interpellé à Liège après avoir volé dans un véhicule

Mercredi, dans le courant de l’après-midi, un homme né en 1989 et en séjour illégal dans notre pays a été privé de liberté à Liège. Il venait de voler un sac qui se trouvait dans l’habitacle d’une voiture.

Le suspect, qui est connu de la justice et a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires et séjour illégal, a été déféré jeudi au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.