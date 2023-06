Joe Biden nomme un coordinateur face aux interdictions de livres dans les États conservateurs et montre son soutien «aux personnes LGBTQ+»

« En 2022, nous avons eu un record d’interdictions de livres en vingt ans », selon un communiqué de l’exécutif américain, qui précise que ces interdictions concernent notamment des ouvrages ayant trait « aux communautés LGBTQ+ » et aux « communautés de personnes de couleurs ».

Ce phénomène « abîme la démocratie, prive les étudiants de ressources très importantes et peut contribuer à la stigmatisation et à l’isolation que subissent les communautés LGBTQ+ et d’autres », juge la Maison Blanche.