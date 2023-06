«Dzeko est favori, Lukaku est déchaîné»: la presse italienne s’interroge avant la finale de la Ligue des champions

Qui de Romelu Lukaku ou Edin Dzeko sera titularisé au côté de Lautaro Martinez pour la grande finale de la Ligue des champions, samedi contre Manchester City ? C’est la grande question qui anime la presse italienne à l’approche de la finale.

« Dzeko est favori, Lukaku est déchaîné », titre ce jeudi la Gazzetta dello Sport, qui se demande si Lukaku, au vu de son bon état de forme ne devrait pas être titularisé. Préféré par Simone Inzaghi lors des demi-finales aller et retour contre l’AC Milan, Dzeko reste toutefois l’option la plus probable comme le rappelle le média italien, qui précise que même s’il n’était pas titulaire, le Diable rouge s’est montré décisif à chaque tour de la Ligue des champions : « Lukaku est incontestablement plus chaud. Pourtant, Dzeko a un léger avantage dans la hiérarchie de Simone Inzaghi ».