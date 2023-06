Christian Behrendt nommé consul honoraire d’Allemagne pour les provinces de Liège, Luxembourg et Namur: il remplace Louis Maraite

Il s’agit donc d’une pointure, ce qui réjouit l’Ambassadeur Martin Kotthaus: « Je me réjouis grandement de ce que nous avons pu gagner, en la personne du professeur liégeois Christian Behrend, une personnalité exceptionnelle pour le poste de consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne. Avec lui, nous disposons à nouveau d'un consul au carnet d'adresses locales superbement fourni et qui pourra assister, sur place, les habitants des provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg dans de nombreuses questions ou démarches d'ordre consulaire. »

Il succède ainsi à Louis Maraite officiant depuis 2016 à ce poste. « Parallélement, je souhaite remercier chaleureusement son prédécesseur Monsieur Louis Maraite pour ses nombreuses années de bons et loyaux services bénévoles et pour son engagement infatigable vis-à-vis de la République fédérale d'Allemagne, des populations des provinces liégeoise, namuroise et luxembourgeoise, de même qu'en faveur de l'amitie germano-belge. Nous garderons un excellent souvenir de ses années en tant que consul honoraire et nous lui souhaitons beaucoup de succès et de joie dans l'exercice de ses nouvelles tâches professionnelles ! »