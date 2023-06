Les prix flambent en Pro League: les abonnements en Belgique n’ont jamais été aussi chers... sauf au Sporting de Charleroi!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dénouement de la défunte course au titre restera ancré, durant des décennies, dans l’esprit de tous les supporters. Plus particulièrement ceux l’Antwerp, Genk et l’Union Saint-Gilloise. La saison 2022-2023 fraîchement terminée, les campagnes d’abonnement pour l’exercice 2023-2024 (certaines comprenant les playoffs, d’autres sans) ont été déjà été lancées partout à travers le pays. Avec un constat déjà clair : l’augmentation globale des prix proposés par la majeure partie des clubs (précisément 4,57 %), allant jusqu’à 30 % à certains endroits. La conséquence directe, s’il en est, de l’inflation économique qui touche la société. Les supporters sont prévenus : ils vont être amenés à puiser plus profondément dans leur portefeuille pour assister aux matches de leurs favoris (voire tableau ci-contre).