Till Lindemann, le leader de Rammstein, menace d’intenter une action en justice suite à des allégations

« Sur les réseaux sociaux, des accusations graves ont été formulées par diverses femmes à l’encontre de notre client », écrivent les avocats berlinois Simon Bergmann et Christian Schertz.

L’affaire a débuté fin mai avec le témoignage d’une Irlandaise de 24 ans accusant le chanteur et parolier du groupe de l’avoir droguée et agressée sexuellement à l’issue d’un concert le même mois en Lituanie.

Plusieurs lieux de concert, à Munich et Berlin notamment, où doit se produire le groupe allemand, en pleine tournée européenne, ont renoncé à installer juste devant la scène la zone (« Row Zero ») dans laquelle le chanteur aurait repéré les jeunes femmes.

À Munich, une soixantaine de manifestants se sont rassemblés avec des mégaphones et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La victime n’est jamais à blâmer », « Pas de concert pour les agresseurs » et « Croyez les victimes de violence sexuelle ».