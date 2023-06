Karim Benzema explique son choix de signer en Arabie saoudite: «Je suis à ma place» (vidéo)

Karim Benzema a signé jusqu’en 2026 pour le club d’Al Ittihad en Arabie saoudite. Ce jeudi, le club a publiée une vidéo où le Ballon d’Or justifie son choix de carrière. « Je me sens bien, je suis content de rejoindre un club mythique », lance Benzema en Français. « Ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie, j’ai hâte de commencer à m’entraîner. C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas. »

Lire aussi Après Cristiano Ronaldo, Benzema et Kanté: à quoi joue l’Arabie saoudite? Dans le championnat saoudien, Benzema va retrouver une vieille connaissance : Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr. « C’est bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial », explique-t-il, insistant sur son envie de remporter des trophées et de porter son nouveau club encore plus haut.