La commune de Trooz recherche des riverains vivant sur les nationales de la commune qui acceptent de placer un Telraam à leur fenêtre pour mesurer le trafic

« Mi-septembre, nous commencerons les configurations de test dans le cadre de la nouvelle vision centrale. Les comptages de trafic sont indispensables pour collecter des chiffres objectifs. Nous le ferons via ’Telraam’. Cela nous permet de compter le trafic dans votre rue avec un compteur entièrement automatique », indique la commune qui recherche donc des candidats intéressés. L’objectif : établir une politique cohérente de mobilité.

L’appareil mesure toute une série de données. « L’appareil est accroché à une fenêtre et compte non seulement le nombre de voitures, de piétons, de cyclistes et de trafic lourd, mais aussi la vitesse du trafic. Les résultats des comptages servent de base à d’autres recherches dans le cadre des plans de mobilité. (…) Les données récoltées sont 100 % anonymes et ne peuvent donc servir à une quelconque autre utilisation », peut-on encore lire sur le site de la commune.