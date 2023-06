Oday Dabbagh, le nouvel attaquant du Sporting de Charleroi, se confie: «J’aimerais connaître une carrière comme celle d’Osimhen»

Alors que la défunte saison carolo battait son plein, le Sporting de Charleroi préparait déjà le prochain exercice. Ainsi, outre Antoine Bernier (Seraing) et avant de s’attacher plus récemment les services de Zan Rogelj (WSG Tirol), le matricule 22 avait aussi déjà recruté Oday Dabbagh (Arouca).

Premier joueur né en Palestine à évoluer dans un grand championnat européen, l’attaquant de 24 ans arrive libre après avoir signé un contrat de trois ans au Sporting. Sur la touche en fin de saison suite à une petite opération du ménisque afin d’être totalement prêt en arrivant à Charleroi, il sera le… deuxième Palestinien à évoluer au Sporting, après Omar Jarun – né quant à lui au Koweït –, qui avait porté le maillot zébré à trois reprises lors de la saison 2012-2013.

Pour la première fois depuis l’officialisation de son transfert, Oday Dabbagh a accepté de revenir sur son parcours, son choix de carrière qui le mènera au Mambourg et sur ses grandes ambitions.

Racontez-nous d’abord votre parcours.

Pour les Palestiniens, la première étape pour quitter le pays est toujours difficile. J’ai joué trois ans en Palestine pour Hilal Al Quds, de 16 à 19 ans. Ensuite, après une bonne saison et alors que j’avais joué la Coupe d’Asie U23 avec la Palestine, j’ai pu me montrer et partir au Koweït. J’ai joué à Al Salmya, à Qadsia et Al Arabi, où j’ai pu être meilleur buteur et gagner le titre pour Al Arabi après quasiment vingt ans sans que le club ne remporte le championnat. Après, mon rêve était d’aller en Europe et j’ai eu la possibilité de rejoindre Arouca. Ma première année n’a pas été aussi bonne que ce que je souhaitais, mais j’ai quand même pu marquer quatre buts. J’en ai marqué onze cette deuxième et dernière saison au Portugal, mais sans toujours jouer énormément parce que j’avais eu aussi des soucis de visa. Désormais, je vais rejoindre Charleroi, avec le rêve d’un jour évoluer dans un très grand championnat, comme l’Angleterre.