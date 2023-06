Procès des attentats à Bruxelles: Abdeslam et Ayari, un «duo inséparable» selon la partie civile

«Nous estimons que Salah Abdeslam et Sofien Ayari sont un duo dans ce dossier. Il est impossible de condamner l’un sans l’autre», a plaidé Me Maryse Alié, jeudi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, au procès des attentats du 22 mars 2016. Pour cette avocate et sa consœur, Me Marguerite le Hodey, même si ces deux hommes n’avaient pas connaissance du projet final, ils ont adhéré à l’idée d’un attentat.

Selon la partie civile, cette défense ne tient pas la route parce qu’il apparaît clairement que les deux hommes faisaient partie de la cellule terroriste et contribuaient à ses projets. «S’ils n’ont pas pu mourir en martyr, c’est uniquement parce qu’ils ont été arrêtés et incarcérés avant que ce ne soit possible», a plaidé Me le Hodey.