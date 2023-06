Les locaux de «Lire et Écrire» et du Centre de guidance inaugurés à Seraing

Le développement d’initatives sociales, de santé et d’émancipation font partie des projets de la Ville de Seraing. C’est en sens que ce vendredi, les locaux du Centre de guidance à Ougrée et la structure « Lire et Écrire » de Jemeppe seront inaugurés.

« Lire et Écrire » s’installe dans un nouveau local en vue de proposer aux habitants du quartier du Bois de Mont et la Cité des Roselières des cours de français et d’alphabétisation. Ce projet de formation, situé en plein cœur de la cité, permettra à des personnes en difficultés avec le français de renforcer leur autonomie et de sortir de l’isolement. Dès le mois de septembre, ce lieu accueillera son premier groupe de formation en alphabétisation.