Antoine Hermant assume l’intrusion du PTB dans le parc Boël: «On a montré aux Louviérois un parc prêt à les accueillir rapidement»

Votre action a scandalisé Duferco qui a déposé plainte pour violation de la propriété privée. Croyez-vous que ce soit le rôle d’un parti d’enfreindre les lois ?

Au niveau de la plainte, on n’a encore rien reçu, on attend de voir. Notre action a démarré parce que ce parc n’était toujours pas ouvert au public cet été. Je me demande si tous ceux qui nous critiquent veulent vraiment que ce parc soit ouvert au public ? Je n’entends rien sur cette question. Nous, c’est cette ouverture au public qui tarde à arriver que nous avons voulu mettre en avant. Concernant la notion de propriété privée, cela appartient pour moitié à la Région wallonne et le partenaire Duferco a quand même reçu ce parc pour l’euro symbolique. C’est un comble qu’ils viennent ensuite porter plainte contre le PTB !

