Sergi Bruguera préface la demi-finale de Roland-Garros: «S’il y a un joueur capable de battre Carlos Alcaraz, ici, c’est Novak Djokovic!»

L’expression peut être éculée, mais on ne sait pas le dire mieux. C’est bien à une finale avant la lettre qu’on va assister, ce vendredi dès 15h, entre Carlos Alcaraz, le nouveau jeune premier, et Novak Djokovic, le dernier des Mohicans. L’un peut lancer ce qui serait une succession parfaite avec la retraite, de plus en plus proche, du maître des lieux, l’autre pourrait s’ouvrir le chemin d’un incroyable record de 23 sacres en Grand Chelem, avec un 3e titre personnel à Auteuil. Alcaraz a fait peur à tout le monde (sauf à son clan) lors de sa démonstration en quart contre Tsitsipas. Djokovic ne connaît pas une saison sur terre battue étincelante, y compris à Roland-Garros, où il doit batailler comme jamais, mais quand il y a un rendez-vous au sommet, le Serbe répond toujours présent ! Ce qui rend aussi le match exceptionnel, au-delà, du billet de grand favori qu’il offre pour la finale dimanche (désolé pour l’autre demi-finale qui suivra, entre Sascha Zverev et Casper Ruud...), c’est que les deux cadors ne se sont affrontés, jusqu’ici, qu’une seule fois, à cause d’un incroyable imbroglio de forfaits ou d’absences forcées, de l’un ou de l’autre ! Leur seul duel remonte donc à plus d’un an, c’était le 7 mai dernier à Madrid, déjà en demi-finale, et le cadet avait battu l’aîné après un match plein et très serré : 6-7 7-5 7-6 !