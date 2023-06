Rencontre entre Rishi Sunak et Joe Biden: petits cadeaux et grandes déclarations d’amitié

Sur ce dernier point, Rishi Sunak a obtenu de la Maison Blanche que les industriels britanniques bénéficient en partie du gigantesque plan de subventions de Joe Biden, le « Inflation Reduction Act », qui promeut sans complexe le « made in America ».

Une « déclaration atlantique « présentée à la Maison Blanche par les deux dirigeants prévoit entre autres une coopération renforcée dans l’industrie de défense, dans le nucléaire civil et dans l’approvisionnement en métaux indispensables à la transition énergétique.

L’accord entre les deux pays, taillé pour faire face à la Chine, porte aussi sur l’intelligence artificielle, sur la sécurité énergétique, et sur la fiabilité des chaînes d’approvisionnement.

« Nouvelle ère »

« Nous faisons face à de nouveaux défis visant la stabilité internationale : des Etats autoritaires tels que la Russie et la Chine, des technologies inquiétantes, des acteurs non-étatiques et des enjeux transnationaux comme le changement climatique », peut-on lire dans la déclaration.

« Nous n’avons pas d’alliés plus proches » que les Britanniques, a déclaré Joe Biden depuis le Bureau ovale, affirmant, pouce levé à l’appui, que la relation traditionnellement qualifiée de « spéciale » entre les deux pays était « toujours très bonne ».

Elle est en tous cas beaucoup plus fluide qu’au temps de Boris Johnson et Liz Truss, à entendre les échanges d’amabilités des deux hommes à la Maison Blanche.

« Nous allons placer nos valeurs au centre de notre action pour les Britanniques et les Américains, « a déclaré de son côté Rishi Sunak en débutant la discussion avec le président américain.

Londres rêvait de signer un accord commercial avec Washington après le Brexit, mais a dû y renoncer face à une administration Biden qui a tourné le dos au dogme du libre-échange, et qui lie étroitement désormais les intérêts économiques aux considérations stratégiques.

Sur une note plus légère, Rishi Sunak a remercié Joe Biden de l’héberger à la Blair House, une résidence proche de la Maison Blanche.

Et il a promis en souriant de mieux se tenir que son illustre prédécesseur Winston Churchill, qui avait été accueilli à la Maison Blanche en 1941, et dont les excentricités avaient, selon les historiens, grandement indisposé la First Lady Eleonor Roosevelt.

Joe Biden et Rishi Sunak se sont déjà vus plusieurs fois, en marge de sommets internationaux ou pour lancer une grande collaboration militaire avec l’Australie.

Les Etats-Unis ont vanté à de nombreuses reprises l’engagement des Britanniques dans le soutien à l’Ukraine.

Otan

Le sujet reste évidemment majeur, peu après la destruction partielle d’un important barrage en Ukraine, et à l’heure où montent les spéculations sur la contre-offensive promise par Kiev.

Selon plusieurs médias britanniques, le Premier ministre britannique veut profiter de la bonne entente retrouvée pour pousser auprès de Joe Biden la candidature de son ministre de la Défense Ben Wallace à la tête de l’Otan.

Le président américain est en pleines tractations diplomatiques avant le sommet annuel de l’alliance de défense occidentale, qui se tiendra le mois prochain à Vilnius (Lituanie), au cours duquel les Occidentaux voudront envoyer un message fort sur l’Ukraine.

Il recevra lundi l’actuel secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, dont le mandat s’achève en octobre et pour lequel Washington n’a que des louanges.