Delhaize sponsor du jogging de Verviers... alors que la ville a voté une motion de soutien contre la société

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est beau d’avoir des principes et de voter des motions de soutien à telle ou telle cause. Encore faut-il se montrer cohérent. À Verviers, au conseil communal de mars, une motion de soutien aux travailleurs de Delhaize avait été votée. Une motion, par définition, contre la décision des dirigeants de franchiser tous les magasins. Or, il se trouve que Delhaize fait partie des sponsors du jogging de Verviers.