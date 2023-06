Des erreurs comptables depuis 2017 au CPAS de Schaerbeek: un manque à gagner financier de «plusieurs millions d’euros»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mauvaise surprise pour le CPAS de Schaerbeek. Lors des travaux préparatoires à la clôture du compte 2022, l’administration a découvert un manque à gagner financier important. « Il y a eu des erreurs d’inscription dans la comptabilité et cela perdure d’année en année depuis 2017. On parle d’une bonne dizaine de millions d’euros. Il est certain que 6,5 millions sont perdus pour le CPAS », révèle le conseiller communal Matthieu Degrez (PS).